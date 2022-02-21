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UYUŞTURUCU HAP VE PARA ASMA TAVANDAN ÇIKTI - Son Dakika

UYUŞTURUCU HAP VE PARA ASMA TAVANDAN ÇIKTI

21.02.2022 20:52

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda, evde yapılan aramada asma tavanın içine gizlenmiş şekilde 250 adet uyuşturucu hap ve 10 bin lira ele geçirildi.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda, evde yapılan aramada asma tavanın içine gizlenmiş şekilde 250 adet uyuşturucu hap ve 10 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Asmalı Evler Mahallesi'nde dün uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin evine polis operasyon yaptı.Olayda 4 şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramada asma tavan arasına gizlenmiş şekilde 10 bin lira ile konserve şişesi içinde 250 adet extasy hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UYUŞTURUCU HAP VE PARA ASMA TAVANDAN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UYUŞTURUCU HAP VE PARA ASMA TAVANDAN ÇIKTI - Son Dakika
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