Uyuşturucu hap ve tabanca yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu hap ve tabanca yol kontrolünde yakalandı

28.02.2022 11:46
Uyuşturucu hap ve tabanca yol kontrolünde yakalandı

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri durdurdukları otomobilde uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Düzce'nin Konuralp mevkii Aynalı köyü yolu üzerinde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdular. Ekipler, sürücü Y.E.Y. isimli şahsın üstünü ve otomobili arayan ekipler uyuşturucu hap ile belgesi olmayan kurusıkı tabanca yakaladılar.

Uyuşturucu hapa ve kurusıkı tabancaya el koyan ekipler, sürücü Y. E. Y.'ye de 2 bin 356 TL ceza uyguladılar. - DÜZCE

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Uyuşturucu, Jandarma, Düzce, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu hap ve tabanca yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika


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