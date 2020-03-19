Uyuşturucu hap ve tabancadan 4 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 4 zanlı yakalandı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188/3 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçu ile ilgili olarak teknik takip yapıldı.



Çalışmalar sonucu, 460 adet Extacy hap,1 adet Glock marka tabanca, 1 adet cz marka tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet dolu şarjör 18 adet fişek ele geçirildi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - MALATYA