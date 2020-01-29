Uyuşturucu hap ve tabancayla yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu hap ve tabancayla yakalandı

7 saat önce

Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi 2 adet tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı.

Uyuşturucu hap ve tabancayla yakalandı, System.String[]

Amasya'dan Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi 2 adet tabanca ve uyuşturucu haplarla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu haplarla yakalanıp tutuklanan bir kişinin olayının devamında söz konusu şahsa uyuşturucu maddeyi sağladığı iddia edilen E.K. ile ilgili çalışma başlattı. Narkotik polisi E.K.'nin Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'a yine uyuşturucu getireceğini bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu düzenlenen operasyonda E.K. Ankara yolu üzerinde yakalandı. E.K.'nin içinde bulunduğu araçta ve Suluova ilçesindeki evinde yapılan aramalarda 4 bin 494 kapsül sentetik ecza, 801 adet ekstasy hap, 0,46 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca ve 17 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Amasya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:29 Kaynak: İHA
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