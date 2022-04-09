Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

09.04.2022 13:33
Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri yolda şüphe üzerine 2 şahsı durdurarak üst aramalarını yaptı. Aramada şahısların üzerinden 116 adet captagon isimli uyuşturucu hap yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamalarında yabancı uyruklu oldukları belirlenen B.O. ve O.A., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

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Uyuşturucu, Karahisar, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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