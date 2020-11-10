Uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edilip 1'i savcı tarafından, 1'i de mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmış oldukları iş yerlerinden irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini aldıkları E.K. ve H.A.'yı takip sonucu İstiklal Caddesi'nde 28 adet sentetik ecza hap ile birlikte yakaladı. E.K.'nin çalışmış olduğu iş yerinden 19 adet, H.A.'nin ise iş yerinden 96 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Polisteki sorguları tamamlanan E.K. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. H.A. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN