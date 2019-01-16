Uyuşturucu Hapla Yakalanan Genç Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kışla Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri hakkında "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı bilgisi edinilen Z.D. isimli şahıs ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıstan 52 adet ecstasy hap ve 2 paket halinde 2,27 gram esrar maddesi ele geçirildi. Z.D. ile temasları tespit edilen şahıslardan 42 adet ecstasy hap ve 21 kapsül sentetik ecza elde edildi. Gözaltına alınan Z.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi
'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:28 Kaynak: İHA
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