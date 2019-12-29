Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

6 saat önce

Amasya'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı, System.String[]

Amasya'da bir kişi uyuşturucu hapla yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüste seyahat eden O.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, şüpheli O.Ç'nin eşyaları ve üzerinde yapılan aramada 4.49 gram skunk, 4.19 gram metamfetamin ve 150 adet renk ve extacy olduğu değerlendirilen hap ele geçirdi. O.Ç., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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