Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest

6 saat önce

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine takibe aldıkları Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.S.'nin üzerinde 130 ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:47 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani kadın, "Seni son kez öpmek istiyorum" deyip sevgilisinin dilini kopardı! İzmir'deki korkutan yangın! Evlere sıçradı Canlı yayında gözaltıyı 2 milyon kişi izledi Evini ateşe verirken kendisini de yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]