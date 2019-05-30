Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen N.E.'nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.E.'nin ikametinde yapılan aramada 10 adet ecstsay hap daha elde edildi.

N.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:05 Kaynak: İHA
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