Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:05 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesi Körfez
Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen N.E.'nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.E.'nin ikametinde yapılan aramada 10 adet ecstsay hap daha elde edildi.
N.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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