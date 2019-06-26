Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis
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Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis

1 saat önce

İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hapla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa 10 yıl hapis, System.String[]
İstanbul'dan Samsun'a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hapla yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesinde ikamet eden E.U.'nun İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisini aldı. Narkotik polisi, E.U.'nun evine düzenlediği operasyonda 2 bin 604 adet ecstasy hap ele geçirdi. E.U., 9 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında "uyuşturucu ticareti" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan E.U., 10 yıl hapis, 20 bin lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:06 Kaynak: İHA
İstanbul, Samsun, 3. Sayfa
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