Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol
23 dakika önce
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Ç. ile birlikte 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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