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Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol

23 dakika önce

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şahsa adli kontrol, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Ç. ile birlikte 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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