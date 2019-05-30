Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu hapla yakalandı

2 saat önce

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen N.E.'nin (55) üst aramasında 150 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.E.'nin ikametinde yapılan aramada 10 adet ecstsay hap daha ele geçirildi.

N.E., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:01 Kaynak: İHA
Körfez, Atakum, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İskorpitin görüntüsüne bakan kaçıyor, tadan bırakamıyor GASPÇIYA BEYZBOL SOPALI İLE DİRENİŞ Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu Kaynana kavga ettiği gelinine diş fırçası fırlattı! Mahkeme 120 gün hapis cezası verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 13:03:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]