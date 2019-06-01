Uyuşturucu hapla yakalandı
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ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 30 adet extacy hap ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 30 adet extacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası şehir dışı bölgesinden ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
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