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Uyuşturucu hapla yakalandı

8 dakika önce

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu hapla yakalandı, System.String[]
ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine bir şahsın üzerinde yaptığı aramalarda 30 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası şehir dışı bölgesinden ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan T.A. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:36 Kaynak: İHA
Alaplı, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa
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