Uyuşturucu hapla yakalandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.
Olay, Samsun İlkadım
ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Ç. ile birlikte 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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