Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu hapla yakalandı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalandı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbar edilen H.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan H.Ç. ile birlikte 52 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan H.Ç. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:44 Kaynak: İHA
İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz ettiler! 4 kişi gözaltında Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar 81 ilde 36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı Esnaf S-400 füzeleri için para yatırıp, pankartla destek istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 14:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]