Uyuşturucu hapla yakalandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:05 Kaynak: İHA
'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine takibe aldıkları Ü.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü.S.'nin üzerinde 130 ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ü.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Arkadaşından emanet aldığı otomobilin içerisinde piknik tüpü açıp intihar etti
Yeğenini, 4 aylık bebeğinin önünde öldüren cani amcaya müebbet verildi
Derenin yatağı değiştirilince balıkları kurtarmak köylüye düştü
Sürücü adayı vitesi karıştırınca ortalık savaş alanına döndü