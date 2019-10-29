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Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar

1 saat önce

Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hapla yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandıADANA - Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar

Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hapla yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da 27 bin 968 adet uyuşturucu hap ile yakalanan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürülüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesinde bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında Meliha K. ve damda yakalanan Yıldırım Ziya A. gözaltına alındı. Komşu evin damında ise 27 bin 968 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılar emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlılardan Yıldırım Ziya A. kuaförlük yaptığını hap satmadığını, hapı Meliha K.'nın sattığını kendisinin sadece evde sakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Meliha K.'da Yıldırım Ziya A'yı suçlayarak hapların onun olduğunu kendisinin hapları dama attığını söylediği öğrenildi.

Bu arada, polis Aydınlar Mahallesinde torbacılık yaptığı iddiasıyla Erdoğan T.'yi gözaltına aldı.Zanlının üzerinden 346 gram skunk çıktı.

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan Meliha K. ile Yıldırım Ziya A. tutuklanırken diğer zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu hapla yakalandılar birbirlerini suçladılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:22 Kaynak: İHA
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