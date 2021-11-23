Uyuşturucu haplar yol kontrolünde yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu haplar yol kontrolünde yakalandı

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları şahsın üst aramasında satışı yasak olan uyuşturucu hap ele geçirdi.

Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları şahsın üst aramasında satışı yasak olan uyuşturucu hap ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, haplara da el konuldu. Düzce Kaynaşlı İlçe, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaynaşlı ilçesi Üçküprü köyü mevkiinde D-100 Karayolu üzerinde yol güvenliği uygulaması yaptı. Narkotik köpeğinin de destek verdiği uygulama sırasında yolda yürüyen şahsa narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine durdurulan S. U. isimli şahsın üst aramasında 7 adet satışı yasak olan 300 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili olarak adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

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