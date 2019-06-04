Uyuşturucu hapları beline sardığı korseye saklamış
49 dakika önce
Isparta'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu haplarını beline sardığı korseye gizleyen şüpheli yakalandı.
Isparta
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:33 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu haplarını beline sardığı korseye gizleyen şüpheli yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Antalya
'dan gelen otobüslerde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphe edilen iki kişi üzerinde arama yaptı.
Ekipler, şüpheli A.K'nin belinde sarılı halde bulunan korsenin içerisine gizlenmiş 56 ecstasy hap ele geçirdi.
Olayla ilgil A.K. ve R.K. gözaltına alındı.
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