Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu hapları beline sardığı korseye saklamış
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Uyuşturucu hapları beline sardığı korseye saklamış

49 dakika önce

Isparta'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu haplarını beline sardığı korseye gizleyen şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu hapları beline sardığı korseye saklamış, System.String[]
Isparta'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu haplarını beline sardığı korseye gizleyen şüpheli yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Antalya'dan gelen otobüslerde uygulama yapan ekipler, durumundan şüphe edilen iki kişi üzerinde arama yaptı.
Ekipler, şüpheli A.K'nin belinde sarılı halde bulunan korsenin içerisine gizlenmiş 56 ecstasy hap ele geçirdi.
Olayla ilgil A.K. ve R.K. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel
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