Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2) - Son Dakika

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Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIEskişehir'de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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