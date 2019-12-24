Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2) - Son Dakika

Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIEskişehir'de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu hapları cips kutusuna gizlemiş (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Eskişehir'de yanındaki cips kutusuna gizlenmiş 325 uyuşturucu hap ve skunk maddesiyle yakalanan B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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