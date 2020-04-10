Uyuşturucu hapları

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu madde arama köpeği "Ozon" ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bafra İlçesi Elifli Mahallesi'nde buğu saat 00.03'te şüpheli bir şahsa ait araçta uyuşturucu madde arama köpeği "Ozon" ile yapılan arama faaliyeti neticesinde 100 adet uyuşturucu hap elde edildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla tahkikata başlandı. - SAMSUN