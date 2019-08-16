Uyuşturucu hapları satamadan yakalandı

Bursa'da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Bursa'da bir zehir taciri, yanındaki uyuşturucu hap ve esrarları satmak isterken kıskıvrak yakalandı.



Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan M.G'yi takibe aldı. Uyuşturucu hap satma hazırlığında olduğu tespit edilen M.G, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan M.G'nin üzerinde 98 adet uyuşturucu hap, 100 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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