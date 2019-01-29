Uyuşturucu Hapları Tampona Gizlemişler
2 saat önce
Kütahya'da tamponuna gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki zanlı gözaltına alındı.
Kütahya
'da tamponuna gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 AEG 112 plakalı otomobille İstanbul
'dan Antalya
'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kütahya- Tavşanlı
kara yolundaki polis noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, tampon kısmına tellerle bağlanarak gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobilde bulunan M.Ç.K. (34) ve H.G. (40) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, aynı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:32 Kaynak: AA
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