Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Sosyal Medyadan Paylaşınca Yakalandı

Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Sosyal Medyadan Paylaşınca Yakalandı

54 dakika önce

ZONGULDAK'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Ş. (25), uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yakalandı.

Uyuşturucu Hapların Fotoğrafını Sosyal Medyadan Paylaşınca Yakalandı, System.String[]
ZONGULDAK'ta, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen U.Ş. (25), uyuşturucu hapların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca yakalandı. Gözaltına alınan U.Ş. ve bağlantılı olduğu 2 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada gençlerin uyuşturucuya karşı özendirilmelerinin önüne geçilmesi için çalışma başlattı. Kurulan 'sanal devriye' ekibi, U.Ş.'nin sosyal medya hesabından 'anlayana' yazarak uyuşturucu hapların bulunduğu fotoğrafı paylaştığı tespit edildi. İnağzı Mahallesi'nde yaşadığı belirlenen U.Ş., gözaltına alındı. U.Ş.'nin alınan ifadesinin ardından genişletilen soruşturma kapsamında U.A. ve D.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:54 Kaynak: DHA

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