Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Haplarla Suçüstü Yakalandı

Uyuşturucu Haplarla Suçüstü Yakalandı

39 dakika önce

İstanbul'dan satmak için Kırıkkale'ye uyuşturucu hap getiren 1 kişi polisin takibi sonucu 100 adet extacy uyuşturucu hapı satarken suçüstü yakalandı.

Uyuşturucu Haplarla Suçüstü Yakalandı, System.String[]
İstanbul'dan satmak için Kırıkkale'ye uyuşturucu hap getiren 1 kişi polisin takibi sonucu 100 adet extacy uyuşturucu hapı satarken suçüstü yakalandı.

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, üniversite bölgesi olan Yenişehir'de extacy uyuşturucu hap satılacağı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisi takibe aldığı M.K.'yı extacy uyuşturucu hap satarken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nin üzerinden 100 adet extacy uyuşturucu hapı ele geçirildi.

Narkotik Şubeye getirilen M.K., buradaki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Zanlı, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:00 Kaynak: İHA

İstanbul, Narkotik, Kırıkkale, 3. Sayfa
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