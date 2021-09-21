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Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

21.09.2021 16:45
Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 282 adet uyuşturucu ecza ve 10 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 282 adet uyuşturucu ecza ve 10 adet ecstasy uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 282 adet reçeteye tabi hap, 10 adet ecstasy hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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