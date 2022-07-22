Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

22.07.2022 20:02

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

Uşak'ta uyuşturucu haplarla yakalanan 3 zanlıdan 2'si cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları minibüsü kent girişinde durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan minibüsteki 3 kişi, kovalamaca sonucu Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı.

Minibüste yapılan aramada 1490 uyuşturucu hap ile 4 bin 858 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin liraya da el konuldu.

Minibüsteki biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş. ve B.G. hakimlikçe tutuklandı, kadın şüpheli C.G. serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:55 Merve Boluğur'dan konser vereceği mekana giriş ücretinin 2 bin 500 TL olduğu iddialarına cevap geldi: Tamamen ücretsiz
18:57 Bu haftanın kazananı döviz ve borsa yatırımcıları oldu!
18:49 ManU'nun teknik patronu Ten Hag'tan Ronaldo'ya sitem: Onun için endişelenmiyoruz, onu bekleyemeyiz
18:52 Metrobüste korkutan yangın! Yolcular korkuyla dışarı çıktı
18:18 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Deneyimli golcü için çalışmalara başladılar
17:58 Masayı Türkiye kurdu, tahıl sevkiyatı anlaşmasında imzalar atıldı! Dünya genelinde fiyatlar düşecek ve çoğu ülke kıtlıktan kurtulacak
17:57 Dolmabahçe'de imzalanan tarihi anlaşmaya damga vurdu! Erdoğan, kaş göz işaretiyle Bakan Akar'ı uyardı
17:19 Türkiye tahıl krizini çözdü! BM, Rusya ve Ukrayna heyeti İstanbul'da: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 20:03:22. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu haplarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement