Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı

1 saat önce

Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahıs Gözaltına Alındı, System.String[]
Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen İ.Y. ile ilgili iki ayrı olayda toplam 45 adet ecstasy hap ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.Y., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:43 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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