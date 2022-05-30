Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

30.05.2022 14:21
Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 2 bin 72 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 2 bin 72 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi adli makamlarca tutuklanırken bir kişinin de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından 'Uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda alınan arama kararı sonrası O.Y. (25) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 2 bin 72 adet 300 mg sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli O.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli G.Ö. (41) hakkında ise yakalama kararı çıkartılarak arama çalışmalarına başlandığı öğrenildi. 28 Mayıs Cumartesi günü yakalanan O.Y. dün çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, diğer zanlı G.Ö.'nün ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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