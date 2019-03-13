Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol

52 dakika önce

Samsun'da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şahsa Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da evinden uyuşturucu hap ele geçen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda B.B.'nin evinde yaptığı aramada 134 adet ecstasy hap elde etti. Olayla ilgili gözaltına alınan B.B., "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:16 Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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