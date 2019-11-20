Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 990 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 59 yaşındaki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu haplarla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 990 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 59 yaşındaki zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir süredir takip ettikleri 59 yaşındaki M.Ö.'ye yönelik ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi. Bugün öğlen saatlerinde gerçekleşen operasyonda M.Ö.'nün kullandığı 67 LG 496 plakalı otomobilde yapılan aramada 990 adet 'Ecstacy' adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi. M.Ö. Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi.


Cezaevinden çıktı yine uyuşturucuyla yakalandı


Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri 11 Aralık 2014 tarihinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlemiş ve bu operasyonda M.Ö.'yü davulun içerisine zula ettiği uyuşturucu ile birlikte yakalamıştı. Aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ö. bir süre cezaevinde yattıktan sonra serbest kalmıştı. Kendisine seyyar satıcı görünümü veren M.Ö. bugün tekrar çok miktarda uyuşturucu ile yakalandı.


Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:32 Kaynak: İHA
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