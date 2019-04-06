Uyuşturucu İçin Evin Tuvaletine Düzenek Kurmuş

Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş Antalya'da tuvalette uyuşturucu operasyonuANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş

Antalya'da tuvalette uyuşturucu operasyonu



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.G.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin evine yapılan aramada ise evinin tuvaletini uyuşturucu yetiştirmek için sera haline getirdiği belirlenirken, tuvalet içerisinde Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ile saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu

Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması