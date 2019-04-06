Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu İçin Evin Tuvaletine Düzenek Kurmuş

Uyuşturucu İçin Evin Tuvaletine Düzenek Kurmuş

11 dakika önce

Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş Antalya'da tuvalette uyuşturucu operasyonuANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.

Uyuşturucu İçin Evin Tuvaletine Düzenek Kurmuş, System.String[]
Uyuşturucu için evin tuvaletine düzenek kurmuş
Antalya'da tuvalette uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin evinde yapılan aramada, evin tuvaletinde sera kurarak, Hint Keneviri yetiştirdiği belirlendi.
Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.G.K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şüphelinin evine yapılan aramada ise evinin tuvaletini uyuşturucu yetiştirmek için sera haline getirdiği belirlenirken, tuvalet içerisinde Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ile saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:47 Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Manavgat, 3. Sayfa
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