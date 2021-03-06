Hırsızlık için pencereden eve giren uyuşturucu bağımlısı bisikletle kaçarken JASAT'a yakalandı - Son Dakika

Büyük umutlarla ekilmişti, hepsi ellerinde kaldı! Teşvik eden şirket, köylüyü mağdur etti

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Hırsızlık için pencereden eve giren uyuşturucu bağımlısı bisikletle kaçarken JASAT'a yakalandı

Pencereden eve giren uyuşturucu bağımlısı, bisikletle kaçarken JASAT'a yakalandı

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde 26 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı, para bulmak için pencereden bir eve girdi. Genç, bisikletiyle kaçmaya çalışırken JASAT ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Çardak ilçe Jandarma Komutanlığı ile uyuşturucu bağımlısı şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Çardak ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Cem K., bisikletle uyuşturucu parası bulmak için geldiği eve pencereden girdi. Şüpheli evden çıktıktan sonra bisikletiyle kaçarken JASAT ekiplerine yakalandı. Gözaltına alınarak karakola götürülen Cem K.'nın, uyuşturucu kullanmak, satın almak ve bulundurmadan 3, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 3, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşyayı çalmaktan 3, mala zarar verme 1 ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 11 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Cem K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.