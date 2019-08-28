Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı
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Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı

51 dakika önce

Trabzon'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistem polisi bile şaşırttı.

Uyuşturucu için kurulan sistem polisi bile şaşırttı, System.String[]

Trabzon'da bir evde yapılan aramada uyuşturucu yetiştirmek için kurulan sistem polisi bile şaşırttı. Polis odada uyuşturucu yetiştirmek için özel olarak yapılmış ısı, ışık ve su sistemi buldu.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G. isimli şahsın evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine söz konusu adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada ısı, ışık ve su sistemi bulunan özel bir odada saksılara ekili 15 adet Hint keneviri, 2 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili C.G. gözaltına alındı. - TRABZON

Trabzon, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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