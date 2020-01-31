Uyuşturucu için mesken tutulan metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu için mesken tutulan metruk yapılar yıkılıyor - Son Dakika

Uyuşturucu için mesken tutulan metruk yapılar yıkılıyor

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananların meskeni olan metruk yapıların yıkımı devam ediyor.

Uyuşturucu için mesken tutulan metruk yapılar yıkılıyor, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananların meskeni olan metruk yapıların yıkımı devam ediyor.


Alınan bilgiye göre; uyuşturucu ve uyarıcı madde ile alkol kullananların uğrak yeri haline gelen Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde yer alan sahipsiz metruk yapı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazıları neticesinde belediye ekiplerince yıkıldı.


Sosyal bir tehlike arz eden yapının yıkımı sırasında tüm çevrede güvenlik önlemleri alındı. Mahalle sakinlerinden Recep Özerdem, söz konusu metruk yapının yıkım kararının alınıp yıkılmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:19 Kaynak: İHA
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