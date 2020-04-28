Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı (2) - Son Dakika

KÖPEKLERE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye personelinin uyuşturucu iğneyle vurması sonucu telef olan sokak köpeğinin 6 yavrusuna Kaymakam Ömer Dereci sahip çıktı. Kaymakam Dereci'nin talimatıyla köpekler kaymakamlık konutuna götürülerek, bakımı yapıldı.Anne köpeğin ölümüne yol açan 2 belediye personeli hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldı.
Bu arada Kaymakam Ömer Dereci, başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğu ilçeye hayvan barınağı yapılması için girişimde bulunacaklarının belirtti.