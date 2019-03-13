Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Jandarmaya Yakalanan 12 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu ile Jandarmaya Yakalanan 12 Kişi Gözaltına Alındı

56 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında üzerinde uyuşturucu çıkan 12 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Jandarmaya Yakalanan 12 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında üzerinde uyuşturucu çıkan 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız devam ettiren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 farklı bölgede durumundan şüphelendikleri toplam 12 şahıs üzerinde üst araması ve kimlik sorgulaması gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde toplam 330 gram esrar maddesi ile 28 adet extacy hap ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine el konulurken konuyla alakalı olarak, K. A., H.Ö., B.B., B.K., Y.G., M.Ç., A.L., A.D., A.B., H.D., K.D., ve B.A., isimli toplam 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:05 Kaynak: İHA

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, 3. Sayfa
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