Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Kaçan Şüpheliler Yakalanıp, Tutuklandı

Uyuşturucu ile Kaçan Şüpheliler Yakalanıp, Tutuklandı

58 dakika önce

Elazığ'da uyuşturucu madde ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile Kaçan Şüpheliler Yakalanıp, Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da uyuşturucu madde ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, Bingöl yolu üzerinde şüpheli görülen bir araç durdurulmak istendi. Bu sırada araçtan inen 1 şüpheli elinde poşetle, diğer şüpheli ise araçla kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu 2 şüpheli de yakalandı. Yakalan şüphelilerden birinin elindeki poşetten 3 kilogram kubar esrar çıktı.Şüphelilerin evlerine de baskın yapan polis, 1 adet pompalı tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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