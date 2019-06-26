Uyuşturucu ile mücadele çağrısı

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Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.