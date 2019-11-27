Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi
Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi - Son Dakika

Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi

6 saat önce

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, vatandaşların huzur ve güveni için güvenlik güçlerinin ilçede, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik gayretli çalışmalarından ötürü Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nde görev alan polisleri başarı belgesi...

Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi, System.String[]

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici, vatandaşların huzur ve güveni için güvenlik güçlerinin ilçede, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik gayretli çalışmalarından ötürü Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nde görev alan polisleri başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Kaymakamlık makamında düzenlenen taktim töreninde konuşan kaymakam Bilici, uyuşturucunun aklı ve iradeyi çalıştıramaz hale getirdiğini ve toplumu derinden etkileyen bir sorun ve ülkemizin kanayan yarası olduğunun altını çizdi. Kaymakam Bilici, "Umut bağladığımız gençlerimizin müptelası oldukları uyuşturucu veya uyarı maddeden kurtarmak için ekiplerimiz gece-gündüz demeden çalışarak alanı boş bırakmamaya gayret gösterdi. Ekiplerimizin Kozluk ilçe sınırlarında son 2 yılda yaptığı 24 operasyon ve çalışmalar sonucunda 17 kilo 793 gram esrar, 25 adet uyuşturucu hap, 131 gram metamfetamin ve 3 bin 543 kök hint kenevirin ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 112 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi, 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu hususta gecesini gündüzüne katan emniyet personelini azimli çalışmalarını gözardı edemezdik" dedi.


Kaymakam Bilici, konuşmaların ardından polislere başarı belgesini verdi. - BATMAN

Osman Bilici, Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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