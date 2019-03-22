Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

35 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Uyuşturucuyla Mücadele Projesi' kapsamında eğitim verildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Uyuşturucuyla Mücadele Projesi' kapsamında eğitim verildi.

Fatsa Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan Uyuşturucuyla Mücadele Projesi ve Uyuşturucuyla Mücadele 2019 Eylem Planı doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü ve İlçe Kadastro Müdürlüğü personelleri ile öğretmenlere Fatsa Belediye Kültür Sarayı'nda eğitim verildi.

Programda, Fatsa Müftülüğü öğretmeni Fatma Madran, Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü Psikologu Ali Güneş, Fatsa Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Muhammet Karamustafa ve Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bekir Gündüzoğlu tarafından tütün, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı ve etkili ebeveynlik (iletişim) konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Programın sonunda katılımcılara uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek için hazırlanan tiyatro gösterildi. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:24 Kaynak: İHA

Ordu, Fatsa, Güncel
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