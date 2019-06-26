Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde operasyon
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde operasyon

2 saat önce

Balıkesir polisi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde tacirlere geçit vermedi.

Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde operasyon, System.String[]
Balıkesir polisi, Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde tacirlere geçit vermedi. Uyuşturucu satıcılarını takibe alan ekipler, şehre giremeden zanlıları gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'dan Balıkesir'e gelerek burada uyuşturucu ticareti ve torbacılık yapacakları yönünde ihbar bulunan bir aracı takip etmeye başladı. Balıkesir'in girişinde durdurulan araçta bulunan M.T. ile M.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 2 bin 520 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:08 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti! Gemlik Kaymakamı'nın 3 oğlu bıçaklandı Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı Gemlik Kaymakamı'nın kavgada yaralanan 3 oğlundan Safa öldü Yarış tayları, ev fiyatına alıcı buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:09:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]