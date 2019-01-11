Uyuşturucu ile Mücadele Milli Bir Mesele"

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucu ile mücadelenin milli bir mesele olduğunu, bu mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi.

Denizli Valisi Hasan Karahan, uyuşturucu ile mücadelenin milli bir mesele olduğunu, bu mücadelede herkese görev düştüğünü söyledi.



Uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında Vali Karahan başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, muhtarlar ve ilgili kurum müdürlerinin katılımı ile Denizli Kongre ve Kültür Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.



Vali Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, İçişleri Bakanlığının koordinesinde 81 ilde etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.



Uyuşturucu ile mücadelenin milli bir mesele olduğunu belirten Karahan, şunları dedi:



"Uyuşturucu ile mücadelede herkese görev düşüyor ve bu 81 milyon insanımızın katkısıyla sürdürülecek bir mücadeledir, büyük bir mesele. Kimsenin garantisi yoktur ki 'benim oğlum, benim kızım bu işe bulaşmaz bize ne, ben şöyleyim, ben böyleyim' deyip de hiç kimse kendisini korunaklı hissetmesin. Çok olaylara şahitlik ediyoruz ki hiç ummadığımız kişilerin çocukları, evlatları bir şekilde bu belaya düşüyor maalesef. Onun için çok dikkatli, çok hassas bir şekilde konuyu sahiplenip elimizden geleni yapacağız. Özellikle muhtarlarımız da yaşadıkları bölgenin her türlü girdisi ve çıktısından sorumlu kişiler olarak tabii ki bizim de bu işteki önemli paydaşlarımızdan. "



Denizli'nin uyuşturucu konusunda uç boyutlarda olmadığını dile getiren Karahan, "Uyuşturucu ile tanınan bilinen bir şehir değil çok şükür. Ama bizde de var, olmaması da mümkün değil. Bunu da azaltmak için elimizden geleni yapma gayretimiz var. Emniyetimiz, jandarmamız işin polisiye yönleriyle çok ayrıntılı bir şekilde gece gündüz 24 saat bu konuda özverili olarak çalışmaktadır. Uyuşturucu ile ilgili operasyonlar sıklıkla devam etmektedir." diye konuştu.



Sağlık Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin bu işin içinde olduğunu vurgulayan Karahan, bundan sonra da aynı kararlılıkla bu mücadeleyi devam ettireceklerini kaydetti.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erhan Koç'un Denizli'de 2018 yılında emniyet birimlerince uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunduğu toplantıda, Yeşilay tarafından da 2019 hedefleri ile ilgili sunum yapıldı, muhtarlar uyuşturucu ile etkin mücadele konusunda görüş ve fikirlerini dile getirdiler.

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