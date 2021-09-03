Uyuşturucu ile mücadele paneli düzenlendi - Son Dakika

Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında Samandağ Belediyesi tarafından Liselerde gerçekleştirilen anket çalışmasının 2. Ayağı olan "Aile Eğitimi Programı"konulu panel Tomruksuyu Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Samandağ'da büyük bir sosyal sorun haline gelen ve toplumun ruh sağlığını olumsuz etkileyen uyuşturucu madde kullanımını önlemek amacıyla "Aile Eğitimi Programı"nın diğer mahallelerde de sunumunun yapılacağı ifade edildi.

Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi'nde görevli Uzman Psikolog Ali Toprak ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Mehtap Altın tarafından gerçekleştirilen panelde söz alan görevli Uzman Psikolog Ali Toprak; " Konu ile ilgili çıkan ürkütücü sonuçlarla mücadele için önce "Samandağ Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Yaşam Merkezi Kuruldu sonra ise "Samandağ Belediyesi Uyuşturucu ile Mücadele Danışmanlık Merkezi" kurulmuştur. Aile eğitim programı hazırlanmıştır. Belediye olarak zaten madde bağımlılığı tedavisini ücretsiz sağlamaktayız. Ama tedavinin gerçek çözüm olmadığının farkında olduğumuzdan, önleme çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Uyuşturucu madde konusu samimiyet ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aile eğitim programının 42 mahallede 1 sene içinde tamamlanması planlanmaktadır. Konu ile ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Konunun muhatabı tüm devlet kurumları, bizim gibi ivedilikle çalışır ve sunduğumuz raporu işleme alırlarsa konu çözülecektir. Çalışmalarımıza, ilgi duyan, merak eden herkesi merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız." İfadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadelede Önlemenin önemine değinen Uzman Psikolog Ali Toprak açıklamasının devamında; "Önleme çalışması, kişinin uyuşturucu madde kullanmaya başlamasını veya bir madde kullanıyor ise bağımlı hale gelmesini engelleme amacını taşıyan çalışmalardır. Önleme çalışmalarının maliyeti tedavi maliyetleri ile karşılaştırıldığında çok düşüktür. Hem tedavi maliyetlidir hem de uyuşturucu bağımlısı olduktan sonra bırakmak çok zordur. Önleme çalışmaları çeşitli biçimlerde yapılabilir. Bunlar arasında eğitim vermek, medya kampanyaları düzenlemek, maddenin bulunabilirliğini azaltma, gençlerin kişisel ve sosyal becerilerini artırma başta gelen önleme çalışmalarıdır." dedi.