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Uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Son Dakika

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

31.12.2021 14:19
Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yaptıkları operasyonda Metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri yaptıkları operasyonda Metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Sancaklar Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 2 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada, 1 gram Metamfetamin maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet bu tabancalara ait fişek ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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Ruhsatsız Silah, Metamfetamin, Uyuşturucu, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ile mücadele sürüyor - Son Dakika


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