"Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Uyuşturucu ile Mücadele' toplantısı - Son Dakika

"Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Muş'ta, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Muş'ta, Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde "Uyuşturucu ile Mücadele" toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlığın mart ayını "uyuşturucuyla mücadele ayı" ilan etmesinden dolayı Muş Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucuyla mücadele hakkındaki konuşmaları izletildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, konuşmasında, Bakanlığının talimatıyla yaklaşık 4 yıldır çok iyi ve verimli bir mücadelenin içerisinde olduklarını söyledi.

Hem Türkiye'de hem de Muş'ta uyuşturucuyla mücadelede önemli başarıların elde edildiğinin altını çizen Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Yeni başarılar elde etmek için sayın Bakanımızın talimatlarıyla tekrar bu konuyu gündeme getirmek ve yeni bir ivme kazandırmak üzere seferberlik anlayışı çerçevesinde, bugünden itibaren çalışmak üzere toplantıyı tertip ettik. Bu toplantı tüm Türkiye'de özellikle 26 ilde yapılmakta ve yeni bir ivme arayışı içinde bu mücadeleye devam edeceğiz. 'Uyuşturucu ile mücadele çok önemli değil, kapımızdan geçmez.' demeyin. Muş'ta her gün bir ya da iki kişi uyuşturucudan yakalanıyor. Zannettiğiniz gibi bize bulaşmaz, kapımıza gelmez dememek lazım. Bu konuda duyarlı olmamız lazım.

Uyuşturucu suçundan Türkiye'de bugün cezaevlerinde 50 bin hükümlü ya da tutuklu var. Bu demektir ki aslında karşımızda öyle küçümseyeceğimiz bir husus yok. Uyuşturucuyla mücadelede Muş'ta iyi gidiyoruz. Kendi akranlarımız arasında bu mücadelede en başarılı illerden biriyiz ama bu yeterli değil. Bu işin üzerine gideceğiz. Bu sadece polisiye iş değil. Bu işin çok fazla paydaşı var. Sadece polisin, jandarmanın ve devletin mücadelesi olursa başarı elde etmemiz mümkün değil."

"Aile yapısını bozuyor"

İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ise Türkiye'nin yıllardır gösterdiği irade ve tutum nedeniyle uyuşturucu ile mücadelede diğer ülkelere kıyasla birinci planda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Avrupa'da ele geçirilen uyuşturucu miktarının iki katını ele geçirdiğini vurgulayan Arıbaş, şunları kaydetti:

"Tıpkı terörle mücadelede olduğu gibi uyuşturucu ile mücadelenin de topyekun yapılması gerekiyor. Sadece güvenlik boyutuyla değil, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik olarak bütün yönleriyle yapılması gereken bir mücadele. Sayın İçişleri Bakanımızın çalışmaları doğrultusunda mart ayı 'Uyuşturucu ile Mücadele Ayı' ilan edildi. Bu noktada devam eden çalışmalarımızın biraz daha etkinliğini artırmak, farkındalık oluşturmak ve toplumun her kesiminin uyuşturucuyla mücadele konusunda bir araya getirmek gerekiyor. 2019 yılında operasyon ve tutuklanan şüpheli sayımız diğer yıllara göre bariz oranda arttı. Uyuşturucu toplumumuzun aile yapısını bozuyor. Çocuklarımızın suça sürüklenmesine neden oluyor."

- Uyuşturucu terör örgütlerini en önemli gelir kaynağıdır

İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da uyuşturucu maddenin başta terör örgütleri olmak üzere tüm suç organizasyonlarının en önemli gelir kaynağı ve en önemli araçlarından biri olduğunu belirterek bu konuda sadece güvenlik güçlerine değil, toplumdaki her bireye görev düştüğünü aktardı.

İl Emniyet Müdür Yardımcı Erol Çengelçik'in "narko rehber" konulu sunumunun ardından katılımcılara, kentte ele geçirilen uyuşturucuların videosu izletildi.

Katılımcılara uyuşturucu ile mücadele konusunu içeren broşürlerin dağıtılmasıyla son bulan toplantıya Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, vali yardımcıları, kaymakamlar, jandarma personeli, kurum amirleri, okul idarecileri ve muhtarlar katıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele toplantısı

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:49 Kaynak: AA
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