Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı (4) - İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2016'da narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken, 2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele geçilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695 iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış. 2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş. 2016'da 6 bin 852 kilogram, 2018'de 11 bin 913 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş." dedi.



Vali Yerlikaya başkanlığında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe kaymakamları, mahalle muhtarları ve ilgili kurum temsilcilerinin katımıyla Haliç Kongre Merkezinde "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı" düzenlendi.



Toplantıdaki konuşmasında Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin sadece güvenlik görevlilerinin veya kamu kuruluşlarının işi olmadığını, toplumun tam bir dayanışma ve seferberlik ruhuyla hareket etmesi gerektirdiğini dile getirdi.



Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın ana finansman kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu kaydederek, "Terör ve uyuşturucu her zaman iç içe olmuştur. Türkiye, jeopolitik konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke konumundadır. Son yıllarda bilhassa sentetik uyuşturucular konusunda ülkemiz hedef alındı. Dünyada ve ülkemizde özellikle gençler arasında yayılma eğilimine giren bu soruna karşı toplumsal duyarlılığımız arttı." diye konuştu.



Uyuşturucu problemini ortadan kaldırmanın temelinde "arzı önlemek" olduğuna işaret eden Yerlikaya, adli, hukuki, sosyal ve sağlık yansımaları olan çok boyutlu bir halk sağlığı problemine karşı Türkiye'de ve İstanbul'da üst düzeyde çok paydaşlı bir mücadele anlayışının hayata geçirildiğine değindi.



Yerlikaya, 2016-2018 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi'nin hayata geçirildiğini, 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi'nde "toplumu her türlü uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımından uzak tutmak" ifadesiyle nihai hedeflerin belirlendiğini hatırlatarak, İstanbul'da Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu söyledi.



Uyuşturucu ile mücadelede İstanbul'da önemli mesafeler alındığının altını çizen Yerlikaya, şu bilgileri verdi:



"2016'da narkotik olay sayısı 20 bin 406 iken, 2018'de 46 bin 153'e ulaşmış. Sahaya baskı uygulamışız, bu artmış. Şüpheli şahıs işlem sayısı, bu olaylarda ele geçilen şüpheli sayısı 2016'da 30 bin 695 iken, 2018'de 64 bin 315'e ulaşmış. 2016'da 2 bin 843 kişi tutuklanmış, 2018'de bu rakam 6 bin 110 olmuş. 2016'da 6 bin 852 kilogram uyuşturucu madde, 2018'de 11 bin 913 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş. Uyuşturucu hap adet olarak 2016'da 1,3 milyon iken, 2018'de yaklaşık 6,9 milyon olmuş. Bunlara ilaveten Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğümüz 2018'de İstanbul'daki tüm gümrük kapılarında 148 milyon lira değerinde 1 ton 36 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu kapsamda 99 vatandaş hakkında adli işlem yapıldı. Bugün itibariyle İstanbul'daki ceza infaz kurumlarında bulunan 36 bin 597 hükümlü ve tutuklunun yüzde 25'i (9 bin 145) uyuşturucu suçlusudur."



AMATEM ve ÇEMATEM'in faaliyetleri



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da resmi ve özel temel ve orta öğretimde 6 bin 314 okul, 2 milyon 741 bin 423 öğrenci olduğunu kaydederek, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2016 sonunda yapılan İşbirliği protokolü uyarınca kentte Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (MOBESE) 196 okulun dahil edildiğini, 204 okulun ihale sürecinin tamamlanmasıyla 400 okulun sisteme dahil olacağını anlattı.



2018- 2019 Eğitim-Öğretim Döneminde İŞKUR tarafından 2 bin 55 özel güvenlik kadrosu verildiğini ve bunların yüzde 70'inin görevlerine başladığını dile getiren Yerlikaya, öncelikli riskli kategoride yer alan okulların idarecileriyle irtibatlı olmak üzere 450 polis görevlendirildiğini belirtti.



Yerlikaya, 2018'de İstanbul'da AMATEM merkezlerinin 70 bin 808, ÇEMATEM merkezlerinin 6 bin 36 poliklinik başvurusu kabul ettiğine dikkati çekerek, "Bu hizmetiyle AMATEM merkezlerimiz ülkemiz madde bağımlılığı tedavisinin yüzde 26,49'unu, ÇEMATEM merkezlerimiz de yüzde 57,32'sini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl AMATEM merkezlerimiz 2 bin 854, ÇEMATEM merkezlerimiz 343 hastayı yataklı tedavi etmek suretiyle uyuşturucudan arındırdı. AMATEM merkezlerimizin Türkiye arındırma hizmeti içerisindeki payı yüzde 18,09, ÇEMATEM merkezlerimizin payı yüzde 41,68 oldu. Denetimli serbestlikte, 37 bin 972 madde bağımlısına hastanelerimizde poliklinik hizmeti verilmiş, CMK 74. Maddesine göre adli psikiyatri servisinde 377 bağımlı gözlem amaçlı hastaneye yatırıldı. Denetimli serbestlikte yatırılanların oranı Türkiye toplamının yüzde 21,19'u, adli psikiyatri servisine yatırılanların oranı yüzde 45,58'ini oluşturmaktadır." diye konuştu.



"Uygulamayı kullanalım, destek olalım"



Yerlikaya, İstanbul'daki okullarda ve üniversitelerde Yeşilay ile önemli bir projeyi yakında başlatacaklarını bildirdi.



İçişleri Bakanlığının Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) değinen Yerlikaya, şunları söyledi:



"Uyuşturucuyla mücadelede ihbar mekanizmasını kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yeni bir yöntem yakın zaman önce faaliyete geçti. Uygulamayı telefonlarına indiren vatandaşlarımız, gerekli bilgileri girerek sisteme kaydolacak. Cep telefonunda devamlı duracak. Uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde bunu çok kısa sürede yetkili mercilere iletebilecekler. Hemen elimizin altındaki telefonla şahit olduğumuz bir vakayı anında güvenlik güçlerimize bildirme imkanına kavuşmuş oluyoruz. Kimsenin güvenliği ve mahremiyetini ihlal etmeden, ihbar edenin güveliği ve mahremiyeti saklı, bu büyük mücadeleye bütün vatandaşlarımızın destek olmaları çok büyük bir kolaylık. Lütfen bu uygulamayı kullanalım, destek olalım. Bu mücadele hep birlikte gören gözler, işiten kulaklar ve söyleyen diller olmamıza imkan sağlıyor."



Yerlikaya, her buluşmada kamera, MOBESE talepleri geldiğini ifade ederek, "Bunları imkanlar, fırsatlar dahilinde artırmak da bizim hedefimiz. Ama 959 muhtarımız ve 15 milyon hemşehrimiz bu mobil uygulamayla aslında, teşbihte hata olmasın bir MOBESE hizmeti veriyor ve onların kişi mahremiyetini de biz burada muhafaza ediyoruz. İhbar, hatırlatmak, uyarmak sizden, çalışmak güvenlik güçlerimizden, bizden." dedi.



"İstiyoruz ki Türkiye'deki tüm muhtarlarımızla beraber çalışalım"



Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Mücahit Öztürk de 21. yüzyılda tüm ülkelerde toplumları yok etmeye yönelik en büyük çabaların terörizm ve uyuşturucu madde bağımlılığı üzerinden yürüdüğüne işaret ederek, "Kaynak açısından birbirlerini besleyen, ama hedefleri insanlığı yok etme olan bu iki temel düşmanla mücadelede o ülkenin bütün fertlerinin, kamunun, sivil toplum kuruluşlarının, hepimizin çok önemli görevleri var." dedi.



Öztürk, 1920'de İstanbul işgal edilmeye çalışılırken, bu büyük projeyi gören Türk aydınlarının Yeşilayı kurarak, "Biz, neslimizi ve geleceğimizi her türlü bağımlılıklara karşı koruyacak bu önlemi alacak ve bunun mücadelesini vereceğiz." dediğini aktardı.



Öztürk, söz konusu mücadelenin insanlık tarihinde eski bir mücadele olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Uyuşturucunun aynı zamanda savaş malzemesi gibi kullanıldığı dünyada, daha uyanık, daha tedbirli, daha kararlı olmamız gerekiyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak iki alanda mücadelemizi sürdürüyoruz. Biri alan önleme faaliyetleri yani gençlerimizin ve çocuklarımızın bağımlılık yapıcı maddelere ve olaylara karşı dirençli olmalarını sağlamak; ikincisi ise rehabilitasyon ve psikososyal destek faaliyetleri. İstanbul'daki muhtarların bir kısmıyla çalışmaya başladık, devam edeceğiz. İstiyoruz ki sadece İstanbul değil, İstanbul'un tamamı ve Türkiye'deki tüm muhtarlarımızla beraber çalışalım. Bu problemin çözümü önce ailede, sonra yakın çevrede, sonra okulda ve sonra toplumda. Önce aile çocuklarına sahip çıkacak, mahalle çocuğuna sahip çıkacak, daha sonra okulda bu zihniyeti çocuklarımıza öğreteceğiz ve son olarak da toplumun tüm katmanlarında işbirliğiyle bu mücadeleyi sürdüreceğiz."



Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

