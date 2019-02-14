Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele toplantısına, Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdür Vekili Mesut Sinirli, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Iğdır Valisi Enver Ünlü başkanlığında yapılan uyuşturucu ile mücadele toplantısına, Vali Yardımcısı Halit Benek, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Emniyet Müdür Vekili Mesut Sinirli, İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan Erol, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için Iğdır'da ki bütün kurum ve STK'ların işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirten Iğdır Valisi Enver Ünlü, "toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük görevler düşüyor. Türkiye'nin en büyük zenginliği sahip olduğu genç nüfustur. Çocuklarımızın ve gençlerimizin zararlı alışkanlıktan kurtulması, müşterek çalışmalarımız ve onların spor yada diğer alanlarda zaman geçirmeleri ile mümkün olacaktır. Çocuklarımızla iyi iletişim kurulmalı ve aile içerisinde sevgi saygıya dayalı bir ortam oluşturulmalı. Bunu sağlamak için de toplumsal programlara, yani toplumun değişik kesimlerini içeren programlara ağırlık vermemiz lazım ki toplum nezdinde bu mücadelenin önemi daha iyi anlaşılsın" dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:30 Kaynak: İHA

Iğdır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Eski Vekilden Dikkat Çeken Çıkış: 'Bize Komplo Kurdular' Deyip Sorumluluğu Başkasına Yüklerler Can Yaman'ın Ödül Almaya Kalkarken Demet Özdemir'in Bacağına Dokunması Aşk İddialarını Doğruladı

Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:15:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]