Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu' toplantısı düzenlendi.

Uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu' toplantısı düzenlendi.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık'ın başkanlığında kaymakamlık makamında yapılan toplantıya Erdek Cumhuriyet Başsavcısı Esat Sevmiş, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çatak, İlçe Jandarma Komutanı Halil İbrahim İlanku, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Üsteğmen Hakan Uçlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Ekiz, İlçe Müftüsü Adem Eser, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Selman Koçu ve diğer kurul üyeleri katıldı. Erdek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede mevcut durum, mevcut risk haritası, tespit edilen yeni gelişmeler ve alınması gerekli tedbirler görüşülerek, sonrası için yapılacak faaliyetlerle alakalı kararlar alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:02 Kaynak: İHA
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