Uyuşturucu ile mücadelede 740 vatandaş bilgilendirildi - Son Dakika

Denizli'de "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele" günü kapsamında 25 Haziran 2021 tarihinde 740 vatandaşa bilgilendirilmede bulunuldu.

25 Haziran 2021 tarihinde "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele" günü sebebiyle, Denizli'de Candoğan Parkı önünde düzenlenen 'Narko-Nokta' projesi faaliyetleri kapsamında; toplam 740 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Dağıtılan broşürlerde; "Uyuşturucusuz Toplum Hepimizin Eseri Olacaktır", "Hiçbir Aile Çocuğuna Uyuşturucu Bağımlılığını Yakıştırmaz" diyerek, "Uyuşturucu Madde Nedir?", "Madde Bağımlılığı Nedir?", "Uyuşturucuya Başlama Nedenleri, "Bağımlılık döngüsü" konuları ile çocuklar ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde kullanımını engellemek-önlemek amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Bağımlı olunmadan kullanımın fark edilmesi ve erken müdahalenin hayat kurtardığı, uyuşturucuyla mücadelede farkındalığın artırılması, uyuşturucu maddelerin topluma verdiği zararlar, uyuşturucu madde çeşitleri, belirtileri ve buna karşı alınacak önlemler, bağımlı şahısların topluma kazandırılması, ihbar etme konusunda kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği konusu yer aldı. "UYUMA ihbar programı" hakkında, bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtımı yapıldı.

Devam eden süreçte ailelere, okullarda görev yapmakta olan idareci ve öğretmenlere, diğer kurum ve kuruluş personellerine, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 2020 yılından itibaren "Narko-Nokta" bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 4 bin 645 vatandaşa, "Narko-Rehber" bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 1538 i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 3 bin 024 kişiye, bilgilendirme yapılarak broşürler dağıtıldı. Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerimize devam edileceği belirtildi. - DENİZLİ